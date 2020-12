Fugatti straccia la sua ordinanza di ieri: "Sarà valida solo fino al 23 sera, poi valgono le norme nazionali"

A sole 24 ore dalla sua ordinanza restrittiva di ieri, il presidente Maurizio Fugatti annuncia che «la nostra ordinanza vale di fatto fino alla mezzanotte del 23: dal 24 dicembre valgono anche in Trentino le norme nazionali». E quindi in Trentino ci sarà il coprifuoco alle ore 20 fino al 23 dicembre sera. E dal giorno dopo, con l’avvento della zona rossa nazionale, si potrà rientrare alle 22. E Fugatti dovrà fare una ordinanza ulteriore per “disapplicare” la sua ordinanza di ieri.

E’ stata una giornata intensa alla presidenza della Provincia. Già in mattinata si guardava al Veneto, dove il governatore leghista Zaia, che aveva fatto una ordinanza locale come Fugatti e prima di lui, aveva annunciato che la avrebbe ritirata. Per tutto il giorno Fugatti è rimasto in riunione con i dirigenti e la task force, cercando la quadra per uscire dall’impasse. E oggi alle ore 18,18 in conferenza stampa su Facebook ha issato bandiera bianca: la sua ordinanza di ieri sera avrà solo 5 giorni di vita. "Avrà valore solo fino alla mezzanotte del 23 dicembre; dalla mattina del 24 entrano in vgore le nrome nazionali" ha detto.

Ma allora perché ieri ha fatto una ordinanza a poche ore dall’arrivo del dpcm governativo? Fugatti ha provato a giustificarsi. Ha ripetuto quello che aveva detto ieri: «La nostra situazione soprattutto per quanto riguarda le ospedalizzazioni rimane critica. Per questo aspettavamo il governo, ma siccome erano quattro giorni che non si muoveva, abbiamo voluto intervenire perché noi riteniamo che questo weekend sarà difficile e decisivo. E non potevamo affrontarlo senza regole restrittive».

Fugatti ha ricordato che si è intervenuto quindi soprattutto sull’accesso ai negozi, e sull’ora di rientro a casa. Ma il risultato della situazione è chiaro: l’ordinanza di ieri va in soffitta, e paradossalmente passando da zona “gialla” a zona “rossa” il Trento avrà due ore di coprifuoco in meno.