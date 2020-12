Sono 21 i malati in meno rispetto a ieri presenti nei reparti malattie infettive ( 359 ), uno in più in alta intensità (52) e uno in meno in terapia intensiva ( 47).

I morti, spiega la Provincia, sono metà uomini e metà donne, la vittima più giovane aveva 61 anni, quella più anziana 96. L’età media calcolata in base all’anagrafe degli ultimi deceduti è di 84 anni.

I tamponi molecolari hanno individuato altri 160 contagi, i test rapidi antigenici hanno scoperto altri 387 nuovi casi: in tutto, dunque, sono ben 547 i nuovi casi.



I positivi rilevati dall'inizio della pandemia sono dunque 18.598 .



Gli attualmente positivi sono 2.525 (tre meno di ieri), i guariti aumentano di altre 153 unità portando il totale a 15.254.

Stasera frattanto sono attese le nuove decisioni governative sulla collocazione delle Regioni e Province autonome nelle fasce di rischio: si prevede che il trentino possa restare nella zona gialla

«Dei nuovi positivi - scrive la Provincia - 153 sono asintomatici e ben 355 paucisintomatici, malati al momento con ridotte conseguenze che sono seguiti a domicilio.

Nell’ambito delle rsa invece si contano 23 nuovi contagi, fra ospiti e operatori.