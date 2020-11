Un'altra giornata pesante per l'andamento dell'epidemia in Trentino: si registrano otto decessi e un aumento dei ricoveri.

I pazienti negli ospedali trentini ora sono 338, 31 dei quali in rianimazione (tre più di ieri) e 32 in area ad alta intensità (due in più). I rimanenti 307 si trovano nei reparti covid di Rovereto e Trento.

Il totale dei nuovi contagi ufficialmente conteggiati oggi è di 253.

I guariti sono 8.819, 264 più di ieri.



Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 550.