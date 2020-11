Un malore, muore in camera sua Alessio Masella, 34 anni, trovato dalla madre

Aveva appena 34 anni. Ieri la madre l’ha trovato senza vita nel suo letto, nella loro casa di lung’Adige Marco Apuleio.

Un dramma improvviso, come il malore che ha stroncato Alessio Masella. Il giovane era molto conosciuto a Trento, dove in passato aveva lavorato come barista e cameriere in numerosi locali: tra le esperienze più recenti, qualche anno fa, quelle al Tj Bar di via delle Orne e al Galloway di via Lidorno.

Dopo aver studiato all’Enaip, aveva subito iniziato a lavorare, volenteroso e generoso com’era anche al di fuori dell’ambito lavorativo.

Un carattere che ben si sposava, in Alessio, con la sconfinata passione per la montagna: escursioni, ma anche impegnative ascese sia in estate che in inverno.

La data del funerale non è ancora stata fissata.