Sono stati 113 i tamponi positivi (su 987 effettuati) nelle 24 ore fra le 9 di domenica e le 9 di oggi. Lo comunica il Ministero della Salute nell'aggiornamento Covid nazionale.

A causa della festività i temponi sono stati meno dei giorni precedenti.

Fra i positivi, 24 sono nuovi casi nelle RSA del Trentino. Il focolaio maggiore alla Apsp di Malé.

Sono 19 i nuovo positivi fra operatori delle case di riposo: in 2-3 RSA ci sono focolai "importanti", ha detto il dottor Benetollo dell'Azienda sanitaria.

Si registra anche una vittima: un uomo anziano di più di 70 anni, morto all'ospedale di Rovereto.

In totale salgono a 86 i pezienti ricoverati,e 5 di questi sono in terapia intensiva.

Le classi in quarantena, in tutto il Trentino, sono 131.

Il comunicato stampa dell'Azienda Sanitaria. «Salgono di altri 113 unità i casi positivi al virus Sars-Cov-2 in Trentino. Lo comunica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel consueto bollettino giornaliero. I sintomatici sono 56 e, più in generale, nel totale odierno si contano anche 4 minorenni (3 dei quali hanno un’età compresa tra 6 e 15 anni). Ma le raccomandazioni maggiori vanno come sempre indirizzate al mondo degli anziani e a tutti quelli che vi interagiscono, tenuto conto che sono ben 40 i soggetti positivi che hanno più di 70 anni: le autorità sanitarie rinnovano quindi l’appello a mantenere il distanziamento e ad osservare le misure igieniche a protezione delle categorie più deboli.

Anche oggi purtroppo si registra 1 decesso e salgono anche i ricoveri: i pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere sono 86, di cui 5 ricoverati in rianimazione.

Molto alta come sempre l’attenzione nei confronti della scuola: si sono registrati altri 6 casi di bambini e ragazzi in età scolare e le indagini in corso diranno se sarà necessario procedere con l’isolamento delle rispettive classi: ieri le classi in quarantena erano 131.

I tamponi analizzati durante la domenica sono stati 983, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento».

IN ALTO ADIGE - In Alto Adige sono decedute altre tre persone di Covid-19. Salgono a 299 i decessi complessivi in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.510 tamponi. Sono stati registrati 321 nuovi casi positivi. Salgono pertanto a 6755 le persone positive al coronavirus in Alto Adige dall’inizio della pandemia.

Attualmente sono 125 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 27 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre 35 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Sono 12 i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 6.289, delle quali 10 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Finora sono state dichiarate guarite 3.892 Persone.