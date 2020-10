L'intervento congiunto di vigili del fuoco e di polizia per l'allagamento di un appartamento ha portato alla scoperta del "colpevole": il gatto di casa. A dichiararlo, nero su bianco, è stata la persona che vive nel locale, nella zona di piazza General Cantore: ha spiegato che a causare l'apertura del rubinetto non poteva che essere stato il micio. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Dal sopralluogo è emerso che il rubinetto, che alimenta una lavastoglie, non era collegato all'elettrodomestico, ma sull'ipotesi che la zampata del gatto sia stata così potente da aprirlo prove certe non ce ne sono.