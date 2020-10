Orsi trentini, le deputate pentastellate Sali e Di Lauro hanno ispezionato il Casteller e denunciato la situazione. Ecco la loro denuncia.«Abbiamo appena denunciato ai carabinieri quello che abbiamo visto oggi al Casteller, il luogo dove sono imprigionati gli orsi M49 (Papillon), M57 e DJ3. Sì, dopo quasi dieci ore di attesa siamo riuscite ad entrare. Gli orsi, per fortuna, appaiono in buone condizioni di salute, ma gli spazi sono assolutamente ristretti e inadeguati per la specie. Ma comunque il problema è a monte, nella definizione di orso problematico e nella conseguente possibilità di captivazione e/o addirittura abbattimento.

La cattura di un animale è una soluzione a cui non si dovrebbe mai arrivare. L'orso fa l'orso, punto. Non può né deve andare contro la sua natura.È l'essere umano che con l'eccessiva antropizzazione ha alterato bellezze ed equilibri naturali. Lo sguardo e gli occhi di quegli orsi li porterò nel cuore. Va chiarito che dopo la giornata trascorsa a indagare su quale fosse il soggetto responsabile del Centro Casteller, abbiamo appurato che non è gestito da una associazione di cacciatori trentini, ma da FORESTE E FAUNA CENTRO VIVAISTICO.

L’associazione cacciatori ha sede nei pressi, da qui l’equivoco iniziale, ma non è in alcun modo collegato all’area di nostro interesse. P. S. Un grande e sentito ringraziamento ai carabinieri del comando provinciale di Trento che ci hanno supportato per tutta la giornata».