Il Covid cancella i mercatini di Natale: a Trento non si faranno. Troopo alti i rischi, considerando l'enorme afflusso di persone che ha sempre caratterizzato la manifestazione, soprattutto da fuori provincia, e gli inevitabili assembramenti tra le bancarelle.

La scelta di fermarsi, almeno per quest'anno, è stata annunciata poco fa dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione di giunta. Sindaco e assessori hanno passato in rassegna le norme contenute nel nuovo Dpcm varato da Palazzo Chigi, e hanno verificato che non ci sono i margini per dare il via al mercatino in sicurezza. Si dovrebbero forzare le regole poste dal governo, esponendo la città a un rischio contagio non tollerabile. A preoccupare di più, come detto, sono l’afflusso di turisti, che da sempre “assaltano” la città, soprattutto con i pullman, e l’assembramento.

Il sindaco, anziché tergiversare e poi decidere all’ultimo minuto, ha preferito prendere subito una decisione, anche per dare un quadro chiaro agli operatori, che inevitabilmente soffriranno dello stop, ma prendendosi il tempo per organizzare degli eventi alternativi per il natale trentino.