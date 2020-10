Appena arrivato in ferie a Molveno, muore di infarto a 47 anni sul sentiero per il Croz dell'Altissimo

Erano appena arrivati a Molveno per trascorrere qualche giorno di vacanza. Dopo avere lasciato le valigie in albergo, era partito con la moglie per una prima escursione. Sul sentiero, però, è stato colto da un malore, che purtroppo gli è stato fatale. La vittima è un turista lombardo di 47 anni.

Il dramma si è consumato ieri mattina poco prima di mezzogiorno a Molveno. La coppia, arrivata in albergo, aveva parcheggiato la macchina e poi era partita subito per una camminata, approfittando della bella giornata di sole. Si erano dunque incamminati lungo la strada che, dal paese, porta a Pradel e, da qui, avevano iniziato a percorrere il sentiero che porta al rifugio Croz dell’Altissimo. All’improvviso il 47enne si è sento male e si è accasciato. Immediato l’allarme lanciato dalla donna, che ha telefonato al numero unico di emergenza 112. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto.

Da Trento si è levato in volo l’elisoccorso, con a bordo l’equipe sanitaria. Sono stati allertati anche gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari di Molveno. Ma per il turista 47enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.