Come previsto l'ondata di maltempo che sta interessando gran parte del'Italia e varie aree d'Europa, si è abbattuta con forza, oggi, anche in Trentino.

Nubifragi con forti raffiche di vento si sono registrati soprattutto dal pomeriggio, in tutto il teritorio, compreso il capoluogo.

Come previsto, con il brusco calo delle temperature, è comparsa anche la neve a quote inusuali per la stagione: anche fino a 1.400 metri, sul Bondone.

Imbiancata anche la Paganella (nella foto tratta dalle webcam di VisitTrentino, il rifugio La Roda), così come altre cime.

Nel tardo pomeriggio si segnalavano qualche allagamento e interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza linee elettriche o telefoniche danneggiate o minacciate dalle violente raffiche di vento.

Al momento la situazione sembra più seria in Alto Adige, dove si è registrata anche la caduta di un albero su tre vetture: feriti fortunatamente in modo lieve un bimbo e sua madre.

Attualmente la neve sta cadendo anche al Brennero (foto qui sotto). Passo Rombo è stato chiuso per motivi di sicurezza, mentre a passo Giovo è scattata la chiusura notturna.

In tutta l'area dolomitica e prealpina il miglioramento più marcato del tempo è previsto per domani pomeriggio, ma già in mattinata si dovrebbe assistere a un'attenuazione progressiva dei fenomeni.