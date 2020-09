I casi di contagi in Trentino oggi sono complessivamente 33 dei quali 13 sono ancora connessi al mondo della lavorazione delle carni.

I ricoveri sono 13, cioè quattro in più di ieri.

I minori contagiati sono tre, di cui uno in una scuola materna dell’altopiano di Pinè, uno in una scuola elementare della val di Sole e uno in un istituto superiore di Rovereto.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.528, di cui 1.001 processati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), 1.527 dalla Fondazione Edmund Mach (Fem).

I casi emersi nelle scuole riguardano un bambino asintomatico della scuola materna, a cui è stato fatto il test a causa di ricorso alle cure mediche per una caduta, un bambino delle elementari segnalato dal pediatra per sintomi compatibili al covid-19 e un ragazzo delle superiori collegato a un focolaio conosciuto con famigliare positivo.

In tutte le situazioni è stato attuato il protocollo provinciale, con messa in isolamento degli studenti delle classi interessate.



I contagi in ambito scolastico sono avvenuti nei territori di Rovereto (per il caso della scuola superiore), Val di Sole (elementare) e altopiano di Pinè (materna). La quarta scuola coinvolta, già da ieri, è la materna di Lavis, dove un bimbo è risultato positivo.



«I protocolli stanno funzionando, anche grazie al lavoro che stiamo facendo sugli asintomatici», ha commentato il direttore del dipartimento di prevenzione Apss Antonio Ferro.