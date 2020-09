Un motociclista è morto questa mattina in un tragico schianto in Valfloriana, all'altezza di Casatta: con la sua motocicletta si è scontrato frontalmente con un'autovettura. L'uomo è finito incastrato sotto la macchina che in seguito all'urto ha preso fuoco.

Sul posto immediatamente le ambulanze allertate da Centrale Unica delle Emergenze 112, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Sover e poco dopo l'alicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, che è atterrato direttamente sulla strada, in mezzo al bosco.

Purtroppo l'equipe medica di rianimazione non ha potuto fare nulla: il centauro era morto sul colpo. Feriti anche i due occupanti della vettura, che sono però riusciti a uscire dalla vettura in tempo.

La strada è stata chiusa alle ore 12 per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino.

foto Vigili del Fuoco Sover