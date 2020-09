Sono in tutto 68 i casi di positività al Covid oggi in Trentino. Di questi, 60 sono relativi a persone di alcuni focolai scoperti in aziende locali del settore alimentare.

Le indagini epidemiologiche attivate dalle autorità sanitarie di Provincia e Azienda sanitaria hanno confermato i sospetti di una ulteriore diffusione del virus veicolato da lavoratori impiegati in una filiera della lavorazione carni che coinvolge più di una realtà aziendale.

I soggetti positivi individuati risultano privi di sintomi.

Gli altri 8 casi vengono invece dal territorio.