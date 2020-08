E' morta ieri nel massiccio del Monte Bianco Loredana Degregori, 40 anni, di Mezzolombardo, insegnante di educazione tecnica ed alpinista esperta: l'ancoraggio a cui aveva assicurato la corda durante la discesa ha ceduto e lei è precipitata per quaranta metri. Un volo in un crepaccio che non le ha lasciato scampo.

La scalatrice trentina si trovava in val d'Aosta da un paio di settimane insieme ad un'amica, di San Carlo Canavese (Torino), che ieri era in cordata insieme a lei. Proprio il giorno prima aveva postato sul suo profilo Instagram le immagini del rifugio Monzino, nel comune di Courmayeur, sempre nel massiccio del Monte Bianco. Dopo avere scalato il Cervino, per l'ultimo giorno di vacanza, avevano infatti scelto la montagna più alta delle Alpi.

Le due amiche erano salite con la nuova funivia del Monte Bianco che conduce ai 3466 metri di Punta Helbronner. Da qui le due donne si erano quindi dirette all'Aiguille d'Entreves.

L'incidente mortale è successo verso le 12.30, durante la discesa sul ghiacciaio. Le due alpiniste, entrambe molto esperte e ben attrezzate, secondo una prima ricostruzione potrebbero avere sbagliato itinerario mentre cercavano di velocizzare il rientro, dal momento che stava sopraggiungendo il maltempo. P

La notizia della tragedia è piombata come un macigno sul paese di Mezzolombardo, dove Loredana viveva insieme al padre. Vastissimo il cordoglio tra gli amici della Sat di Mezzolombardo, (era la cassiera della sezione, nel direttivo da anni). Addolorati anche i colleghi della banda sociale di Mezzolombardo, dove suonava da ben 30 anni seguendo le orme del papà. Docente di educazione tecnica, la 40enne ora insegnava alle scuole medie di Cavalese.

