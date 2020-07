L’orso M49, fuggito all’alba di lunedì per la seconda volta in un anno dal Centro di Casteller, si trova ancora sulla cima del monte Marzola, sopra Trento. I forestali hanno tuttavia notato che, pur rimanendo in quota, si è spostato sul versante est della montagna, verso la Valsugana e il lago di Caldonazzo.

Intanto in zona prosegue l’azione di monitoraggio condotta dai forestali con il sistema Gps e con le antenne sintonizzate sulle frequenze Vhf per continuare e seguire e localizzare il plantigrado che è dotato di radiocollare.

Evidentemente M49 si trova a suo agio sulla cima impervia della Marzola, situata a poco più di 1.700 metri, oppure ha capito che per il momento è meglio non scendere a valle evitando così il contatto con gli umani. l versante est è meno abitato e degrada verso le frazioni di Pergine Valsugana. E da lì M49 era riuscito a sfuggirte ai Forestali la prima volta, risalendo poi la Val di Cembra, la Val di Fiemme, il Lagorai, per scendere di nuovo al Pasubio, poi sul Garda e di nuovo a casa in Rendena.