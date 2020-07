Una batosta, davanti al Giudice del Lavoro, per la giuynta provinciale: il giudice Flaim ha infatti accolto «totalmente» il ricorso dei sindacati contro l’ente pubblico, annullando l’ordinanza di Fugatti.

Molto chiaro il dispositivo della sentenza: «In accoglimento della domanda di repressione di condotta antisindacale ex art. 28 St.Lav., proposta dalle organizzazioni Federazione Provinciale Lavoratori Funzione Pubblica CGIL di Trento, Federazione Provinciale Funzione Pubblica CISL di Trento, Federazione Provinciale FPL Settore Enti Locali UIL del Trentino e Federazione Autonoma Lavoratori del Trentino – Enti locali (FeNALt), Ordina Alla Provincia Autonoma di Trento di revocare la deliberazione adottata dalla Giunta provinciale di Trento sub n. 822 in data 19.6.2020 e la circolare emessa dal dirigente».

Si tratta di un «Accoglimento totale» che cancella la determina «n. cronol. 723/2020 del 2 RG n. generale del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali sub n. 6 in data 22.6.2020, nonché cessare di darne esecuzione e di rimuovere i relativi effetti».

La sentenz ainoltre Condanna l’ente resistente alla rifusione, in favore delle organizzazioni sindacali ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 2.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA».

La causa vedeva da una parte le organizzazioni sindacali che hanno presentato ricorso per condotta antisindacali contro la giunta Fugatti, dall’altra la Provincia che invece ha sostenuto la regolarità dei provvedimenti assunti.

Sott’accusa era la circolare numero 6 che prevede turni di 5 ore in ufficio e il proseguimento del lavoro da casa per non avere mai più del 50% dei dipendenti in ufficio decisa unilateralmente dai vertici di piazza Dante.

Nel corso della prima udienza, gli avvocati della Provincia hanno sostenuto che si tratta di una circolare “vecchia” in quanto è in procinto di uscire la numero 7. «Si tratta comunque di un’integrazione della 6, quella contestata - hanno fatto presente gli avvocati dI Cgil, Cisl, Uil e Fenalt - e permane una condotta antisindacale».