Non ce l'ha fatta, purtroppo, il bambino di appena 4 anni che lunedì scorso era stato trovato sott'acqua al lido di Bolzano. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza, era in gravissime condizioni.

Purtroppo, nonostante lo sforzo dei medici, non c'è stato nulla da fare.