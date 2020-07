Sono 2 i nuovi casi positivi da Covid 19 secondo il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica che i nuovi casi non sono riconducibili al focolaio della comunità kosovara identificato nei giorni scorsi a Predazzo e definito dai medici “sotto controllo”.

Nel corso della prossima settimana, fanno sapere ancora gli esperti dell’Azienda, termina il periodo di isolamento dei soggetti individuati dalle indagini epidemiologiche: le informazioni raccolte, la ricostruzione dei movimenti dei contagiati e le abitudini di questa comunità che tende a mantenere le relazioni al proprio interno fanno supporre che il focolaio possa considerarsi circoscritto.

Tornando ai nuovi dati, in nessuno dei 2 casi si tratta di minorenne o di ospite di RSA. Restano 2 anche i ricoveri in ospedale, nessuno però si trova in rianimazione a causa del Coronavirus. Il rapporto parla anche di zero decessi e di 1490 tamponi analizzati, di cui 616 a cura dell’Apss, 866 dal Cibio e 8 dalla Fem.

