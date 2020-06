In sella alla sua Kawasaki Ninja ZX-6R stava affrontando i tornanti dolomitici di passo Giau, nel Bellunese, quando si è scontrato con una macchina che scendeva in direzione opposta.

L'impatto è stato violento e Daniele Bortolon, 28 anni, di Spera, frazione di Castel Ivano, è stato sbalzato a dieci metri di distanza.

Subito sono scattati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. Non è ancora chiaro quale mezzo abbia invaso la strada dell'altro: sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.

Affranto il sindaco Alberto Vesco: «Perdiamo un bravissimo ragazzo». La moto era una grande passione per Daniele.

Il passo Giau si trova in provincia di Belluno e collega la zona dell'Alto Agordino con la conca di Cortina d'Ampezzo. Il tragico incidente è avvenuto su quest'ultimo versante della strada provinciale 638.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti la polizia di Cortina, i carabinieri di Cortina, i vigili del fuoco di Cortina, i volontari di Colle santa Lucia, e l'elicottero del 118 di Pieve di Cadore.

Il Giau, come altri valichi dolomitici, preoccupa nella stagione estiva per la sicurezza stradale e da anni qui avvengono molti controlli e sono stati installati anche degli autovelox.



daniele bortolon.png

Daniele Bortolon (foto dal profilo Fb)