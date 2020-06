Si è conclusa con un lieto fine, per fortuna, l'avventura di due ragazze nelle Dolomiti di Brenta. A recuperarle, dopo che erano state sorprese dalla nebbia, sono stati gli uomini del Soccorso alpino, con un complesso intervento che si è concluso verso le 20.45 di sera. Le due escursioniste, illese, sono state recuperate lungo il sentiero Costanzi (Dolomiti di Brenta). Le due donne si trovavano nei pressi di cima Sassara a una quota di circa 2.850 m.s.l.m. quando una di loro è scivolata sulla neve. In difficoltà nel proseguire per lo spavento, e anche a causa della nebbia fitta presente in quota, hanno preferito chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 17.20.



Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero. A causa della nebbia, l'elicottero non ha potuto raggiungere le due persone in difficoltà. Un operatore della Stazione di Madonna di Campiglio, a disposizione in piazzola, è stato recuperato a bordo del velivolo e fatto sbarcare al di sotto del limite della nebbia sul Gran de Formenton insieme al Tecnico di Elisoccorso. Da lì i due soccorritori hanno proseguito a piedi per circa un'ora e mezza fino a raggiungere le due escursioniste. Grazie a una finestra di bel tempo, l'elicottero è poi riuscito ad alzarsi in volo e a recuperare le due escursioniste e i soccorritori. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.