Ancora un caso di contromano sulle strade di Trento.

Questa volta si tratta di un camper, immortalato in viale Rovereto da un lettore dell'Adige.it che ci ha inviato la foto.



Forse dei turisti distratti? O una manovra azzardata e non consentyita.

Apparentemente il camper sembra proprio viaggiare contromano, non essere nel pieno di una manovra per entrare da qualche parte.

Di certo situazioni del genere possono diventare molto pericolose.