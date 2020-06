Restano stazionari anche oggi, in una situazione generale fortunatamente non grave, i dati relativi all’andamento del contagio da Covid 19 in Trentino.

Lo conferma il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che aggiunge 3 nuovi casi all’elenco dei contagiati mentre fortunatamente resta a zero l’aggiornamento sui decessi attribuibili al Coronavirus.

Sono sette i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere trentine, uno dei quali ancora in terapia intensiva.

Nella giornata di ieri i tamponi analizzati sono stati 708 di cui 687 da parte di Apss e 21 dal Cibio.

Dal Commissariato del governo ecco invece le cifre sui controlli: nessuna sanzione né individuale (962 persone controllate) né per gli esercizi commerciali (286 le verifiche fatte).

LA SITUAZIONE IN TRENTINO

(ai decessi vanno aggiunte 105 vittime, da riconteggio nelle Rsa)