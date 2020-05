Dati ancora positivi sul fronte trentino della lotta alla pandemia. Secondo il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche oggi fortunatamente non si registra alcun decesso imputabile a Covid 19. I casi positivi salgono di 6 unità e non c’è alcun minorenne tra di loro né ospiti da Rsa.

Scendono anche i ricoveri: oggi sono 19, dei quali 3 continuano ad essere affidati alle cure intensive dell’ospedale di Rovereto.

Sono ancora molti i tamponi effettuati: l’Azienda sanitaria ne ha analizzati 1221, altri 335 da Fem per un totale di 1556.

Infine il dato sui guariti: sono finora 4431, di cui 28 guariti clinicamente.

LA SITUAZIONE IN TRENTINO (al numero dei decessi vanno aggiunti i 109 del riconteggio in RSA)