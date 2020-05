Liberi tutti? Manco per sogno. In questa nuova fase, scattata dall'altro ieri, la sfida per tutti è forse anche più difficile: non più obbligati d'imperio a limitare spostamenti e contatti ma chiamati personalmente a gestire la convivenza con un pericolo comunque presente.

È la fase della responsabilità, della cautela. Del ritorno a un'agognata normalità, ma inevitabilmente diversa: segnata da piccole accortezze che - se adottate da tutti - dovrebbero bastare (questo ci dicono da giorni gli esperti) a scongiurare un ritorno violento dei contagi.

Dopo tante ordinanze e decreti non è tuttavia facile avere davvero presente cosa si possa o non possa fare. E soprattutto come, si possa fare quello che è nuovamente permesso. Ecco dunque una breve - e non certo esaustiva - guida utile per fare il punto. Basata sulle indicazioni fornite dai testi delle più recenti indicazioni degli atti provinciali e nazionali e sulle precisazioni degli addetti ai lavori.

Senza più eccessivi vincoli, in pochi giorni è già parso chiaro a tutti come sia ciascuno di noi a doverseli imporre. Le regole del gioco ormai, dopo mesi di indicazioni precise e puntuali su praticamente ogni aspetto delle nostre giornate, si sono ridotte all'osso. Tralasciando l'ultimo rimasuglio di limitazione alla mobilità, quella extraregionale, che dovrebbe decadere a inizio giugno, alla fine a ben vedere sono tre: attenzione alle proprie condizioni di salute, uso della mascherina in mezzo agli altri e mantenimento della distanza di almeno un metro tra chi non vive sotto lo stesso tetto (o sotto il tetto - o i tetti, in qualche caso - degli... affetti stabili): il loro rispetto come si è visto in questi primi giorni, può bastare a riavviare seppur gradualmente il motore della socialità, della serenità, dell'economia: tutti ingredienti fondamentali di un generale e salutare benessere delle nostre comunità.

E se altri dubbi dovessero farsi largo, non deve essere eccessivo il timore di incorrere in sanzioni: come ha spiegato il prefetto Sandro Lombardi ieri all'Adige «in questa fase il ruolo delle forze dell'ordine dev'essere esplicativo, non punitivo. Si dovrà spiegare a tutti, cosa è giusto fare e cosa non si deve fare».

ECCO LA GUIDA

Viaggi in auto? Assieme a chiunque. Ma ad un metro, se non conviventi

A bordo Anche negli abitacoli vale il distanziamento

Ci si può spostare in auto viaggiando anche con amici, colleghi, vicini di casa. Ma attenzione: a bordo, in questi casi, tutti devono indossare la mascherina (che non va portata se si viaggia con familiari conviventi) ed è necessario osservare la distanza di un metro. Difficilmente, dunque, su una vettura di medie dimensioni si potrà viaggiare in più di due, preferibilmente con il passeggero seduto sul sedile posteriore a destra, il più lontano possibile, dunque, dal conducente.