Sono 32 i casi di positività al Coronavirus registrati oggi, 3 dei quali con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni e 29 altri casi individuati anche con screening sierologico, fra questi vi sono 24 positivi asintomatici. I decessi sono 3, due avvenuti in ospedale, ma tutti relativi a persone che erano ospiti in RSA. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sale a 5265, di cui 454 sono deceduti e 3496 guariti, 135 clinicamente con doppio tampone. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva e 611 quelli curati a domicilio.

Particolòare la situazione del Comune di Vermiglio, che ha visto 5 nuovi contagiati ieri, e altri 6 oggi, con un aumento di +11 in 48 ore.

Il presidente Fugatti doveva illustrare i dati alle ore 18,30, in una annunciata diretta Facebook. Causa convocazione urgente della conferenza Stato Regioni che si riunirà alle 19.30, l’appuntamento stampa precedentemente annunciato viene annullato e riprogrammato per le 20.30 circa.

LA SITUAZIONE IN TRENTINO