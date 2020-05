Sono 30 casi di contagio individuati in Trentino. Si registra un il decesso di un paziente ospite di Rsa che era ricoverato nell’ospedale di Rovereto. Sono 933 le persone a domicilio, 94 quelle ricoverate in ospedale. I malati in terapia intensiva sono 5 a Rovereto e 6 a Trento, i guariti censiti con singolo tampone 197, 2.779 quelli con doppio tampone. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1602.

«Abbiamo intenzione di mandare una lettera a tutti i guariti sopra i 18 anni, più o meno tra le 1.500 e le 2000 persone, a cui per sollecitare la donazione del plasma. Più persone donano più abbiamo possibilità avremo di curare e provare questa terapia», ha detto l’assessore alla Salute, Stefania Segnana.

Il riferimento è ai protocolli in vigore a Pavia e Mantova e alle tecnologie utilizzate per la terapia al plasma iperimmune. Anche in Trentino è arrivata una macchina apposita, necessaria per la lavorazione del plasma e si inizierà la sperimentazione.

