Nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Coronvirus in Trentino, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, oggi ha reso noto che i contagi sono 40 tutti eseguiti con tampone, mentre i decessi sono 4 di cui tre presso le Rsa.

I tamponi effettuti sono stati 1.168 con una incidenza del 3.4% dei positivi

Fugatti ha poi aggiornato sul confronto di oggi in videoconferenza con il ministro Francesco Boccia.

L'obiettivo della Provincia è consentire aperture di ristoranti, bar, estetisti e parrucchieri già tra 11 e 18 maggio, o almeno dal 18 maggio, con la legge provinciale che si conta di approvsre entro la fine la prossima settimana.

"Oggi con il governo - ha detto il presidente - si è discusso che sulle aperture non c'è stato un confronto. Il governo è pronto a consentire dal 18 maggio "differenziazioni territoriali" che si devono basare sui dati del contagio".

"Si deve dimostrare - ha spiegato Fugatti - di avere una organizzazione sanitaria pronta ad affrontare un eventuale ritorno del contagio, noi la abbiamo anche per terapie intensive, così come non siamo secondi a nessuno neanche sui tamponi. Noi abbiamo le capacità sanitarie e ci attendiamo maggiore autonomia. O con una legge, che faremo noi in consiglio provinciale o con un cambio di indirizzo del Governo, sulle aperture tra 11 e 18 maggio o dal 18 maggio ci sentiamo di dire che ci sono prospettive positive. Certo, le aperture ci sono se i contagi sono giù. Se i contagi tornasseso ad alzarsi faremo meno aperture".