Grazie ad una donazione di Etika, l’iniziativa luce e gas della Cooperazione trentina con Dolomiti Energia, a cui si è aggiunto il contributo di Sait, è stato possibile attivare un altro canale di distribuzione gratuita di beni alimentari per famiglie in difficoltà economica.



Si chiama #eticatiaiutaacasa e sono i servizi sociali ad attivare la richiesta, sulla base delle segnalazioni dei cittadini o della conoscenza di situazioni si difficoltà. Per quanto riguarda il Comune di Trento, sono finora 58 le famiglie che hanno avuto accesso a questo servizio, di cui 24 hanno ricevuto la spesa direttamente a casa.



Sono stati definiti tre panieri di spesa del valore di 25 euro circa per una famiglia di due persone, che comprendono, a seconda delle alternative proposte, prodotti base, detersivi e prodotti freschi. Il numero di pacchi - si legge in una nota del Comune - varia a seconda dei componenti della famiglia e della situazione concreta, così come la periodicità della consegna, che può essere una tantum, ogni settimana, quindicinale o mensile.



La distribuzione della spesa viene poi effettuata direttamente presso il punto vendita al beneficiario oppure consegnata a domicilio grazie all’aiuto di volontari.