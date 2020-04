In Trentino si registrano oggi altri 9 decessi per coronavirus (il totale è di 284). I contagi sono 145 in più rispetto a ieri (ma Fugatti ha dichiarato che è «un dato stabilizzato, in decrescita»), di cui 79 nelle Rsa, su un totale di 1.703 tamponi effettuati in un giorno. In calo le terapie intensive, che attualmente sono 62.

«L’aumento dei contagi è dovuto ad un maggiore numero di tamponi (1.703 in un giorno), per cui proporzionalmente il contagio tende a calare», ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha precisato che, a regime, i tamponi quotidiani saranno 1.500-2000. Con un problema: il reagente necessario sta per finire e sul mercato è ormai introvabile. Quindi - ha detto Fugatti - «non sarà colpa delle strutture trentine».

I dati: ci sono 504 pazienti Covid nelle RSA e 141 nelle Case di Cura; 1771 malati sono seguiti al loro domicilio, 13 sono ricoverati in cure intermedie; 335 persone sono ricoverate in ospedale in reparti di degenza, 62 in terapia intensiva. I guariti sono 569, i decessi in totale - con i 9 delle ultime ore - in Trentino sono stati 284. Dei 9 decessi di oggi, 2 sono dello stesso paese: Cavedine.

Le vittime sono state 6 donne (una di 95 anni di Pieve di Bono, una di 95 anni di Cavedine, una di 92 anni di Cavedine, una di 82 anni di Ledro, una di 79 anni di Pergine e una di 91 anni di Nomi); poi sono deceduti tre uomini: uno di 80 anni di Trento, uno di 74 anni di Arco e uno di 57 anni che era in una Rsa a Cavalese.

Finora sono 9.728 le domande presentate in Trentino per ottenere il bonus alimentare. Di queste 6.444 sono state accolte, 725 respinte e 2.559 sono in fase di valutazione. Lo ha reso noto l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana.

