«Difficile ormai aggiungere parole a quanto sta accadendo a Spini. Stiamo vivendo una situazione surreale alle case Itea»: a dirlo ieri mattina era una residente del posto di fronte all’ennesima spaccata avvenuta di notte ai danni di un’auto in sosta. Quasi non si contano più le macchine devastate in via Pont dei Vodi da un ignoto vandalo che pare averci preso gusto: i casi erano iniziati qualche mese fa, ora sono diventati praticamente quotidiani.

L’ultimo lunotto spaccato - sempre che nel frattempo non ne sia stato rotto un altro - è di venerdì notte ai danni di una Fiat Panda di proprietà di un abitante di Spini. L’episodio arriva dopo una settimana da incubo che ha visto in poche notti i vetri spaccati a una Ford Ka e a un’Opel Corsa; ma come dicevamo, quasi non si contano più gli episodi in zona, e sono almeno una decina quelli denunciati sui social o alle forze dell’ordine, per ora impotenti. Il modus operandi è sempre identico: il lunotto viene sfondato con un grosso sasso, dall’auto non viene rubato nulla e accade un singolo episodio per notte.