Oggi le località di sci del Trentino sono state prese d’assalto da migliaia di turisti, in gran parte provenienti da Lombardia e Veneto. Come aveva previsto nella conferenza stampa di ieri il presidente della giunta Fugatti, la chiusura delle scuole ha portato molte famiglie a organizzarsi un weekend in montagna. Con tutti i pericoli connessi. Folla alla partenza degli impianti, folla sulle telecabine, ma la Provincia di Trento non intende per il momento limitare gli accessi (come invece ha fatto la Provincia di Bolzano emanando norme di contingentamento).

Fugatti venerdì si era genericamente appellato al «buonsenso degli operatori». «Ci attendiamo – ha detto il governatore del Trentino - una crescita delle presenze turistiche in alcune località del Trentino, anche come conseguenza delle vacanze “forzate” di bambini e ragazzi per la chiusura delle scuole. In queste zone si dovrà riporre quindi un’attenzione ancora maggiore alle norme di prevenzioni riguardanti l’igiene, l’affollamento, in luoghi chiusi ma anche per le file che si creano nell’accedere agli impianti e quant’altro. Trasmetteremo queste informazioni anche ai sindaci delle località interessate. Al momento in Trentino non si registrano condizioni di rischio particolari a causa dell’afflusso turistico ma tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori del settore, devono essere sensibilizzati anche riguardo alle possibili conseguenze del manifestarsi di un caso di contagio in una località turistica».

«Fino a domenica - ha detto Fugatti - ci saranno forti affollamenti nelle aree delle piste e mi risulta che in molti arriveranno a trascorrere il week-end da noi dalle due regioni più colpite dal Coronavirus, la Lombardia e dal Veneto. In buona fede, ci mancherebbe. Chiedo un grande sforzo collettivo, non possiamo commettere errori».

Ha poi aggiunto: «Mi rendo conto che non sarà facile convincere gli sciatori a salire su una cabinovia qualche minuto dopo, ma è un’operazione inevitabile. Spero che ci sia la massima comprensione anche da parte dei turisti».

Il governatore è andato oltre: «Negli orari serali, lì dove ci sono, sarebbe meglio evitare di ritrovarsi in discoteca e in eventi troppo affollati».

Fugatti ha fatto presente i suoi timori pure ai componenti della cosidetta «squadra anti-coronavirus». L’ipotesi di chiudere gli impianti, come misura preventiva estrema, non è mai stata presa seriamente in considerazione. Troppe le controindicazioni, in particolar modo di carattere economico e di immagine.

Da Milano, la presidente dell’Associazione nazionale degli esercenti funiviari Valeria Ghezzi (che ha gli impianti a San Martino di Castrozza - ha commentato il boom sulle piste con una battuta: «La neve è più forte del virus».

È poi tornata seria e ha risposto così a Fugatti: «Ho sentito che il presidente della giunta ci ha raccomandato di essere più attenti del solito. Lo rassicuro, già stiamo adottando misure severe. Siamo responsabili e consapevoli della straordinarietà e complessità della situazione. Stiamo cercando di evitare che nelle cabinovie entri un numero eccessivo di persone. Ai gestori dei rifugi abbiamo consigliato per quanto possibile di servire pasti e bevande nella parte esterna dei locali».

Ghezzi non nasconde però le difficoltà nei controlli: «Facciamo il massimo, certo qualcuno che non rispetta la distanza di sicurezza in coda alle impianti lo si trova sempre. Inevitabile. Sul fronte degli arrivi, mi risulta in effetti che oggi (ieri, ndr) non c’è stato il temuto crollo nelle presenze. Anzi, sta andando molto bene. Dalle informazioni in mio possesso, comunque, l’afflusso più alto nelle ultime ore è quello legato al fronte veneto».

E conclude elogiando i turisti che hanno scelto le nostre vallate per passare il primo week-end pieno di marzo: «C’è la voglia di non farsi travolgere dall’ansia. Il desiderio di tornare a guardare al futuro con fiducia, partendo da una semplice uscita sulla neve. Ci può e ci deve essere a mio avviso un punto di equilibrio tra il rispetto delle regole e la possibilità di non vivere reclusi in casa. Il Trentino ha già reagito».

Intanto però nella giornata di oggi sono arrivate le segnalazioni di almeno tre casi di positività, di persone che erano state in Trentino in vacanza: una ragazza di 12 anni di Malta, un turista spagnolo di Oviedo che era stato in Trentino con sette amici, ed un carabiniere di Palermo rientrato dalle vacanze fra i monti.

Code agli impianti di Andalo



WhatsApp Image 2020-03-07 at 14.16.10.jpeg

Parcheggi pieni in Paganella



WhatsApp Image 2020-03-07 at 14.43.56 (1).jpeg

Parcheggi pieni anche in Val di Fassa questa mattina