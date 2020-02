Una mascherina a forma di cervello, che invece di fermare il virus serve a fermare le paure irrazionali. Beppe Grillo si mostra così sui social. Pubblica un selfie su Instagram che lo ritrae con un cervello di plastica indossato a mò di mascherina, con un elastico.

Il messaggio è un chiaro invito a valutare in modo prudente e intelligente le informazioni che circolano sul Coronavirus, per non farsi prendere dalle paure e affrontare la situazione in modo razionale.

"Filtriamo l'informazione", scrive il fondatore del Movimento 5 stelle.