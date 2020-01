FlixBus, società di trasporto in pullman low cost, annuncia il potenziamento, da giovedì 6 febbraio, dei collegamenti fra Trento e Milano. Previste fino a sei corse giornaliere.



Il rafforzamento delle connessioni fra Trento e il capoluogo lombardo - si legge in una nota - risponde anche all’obiettivo di agevolare i flussi di visitatori diretti nel capoluogo trentino, e si affianca al potenziamento delle rotte in partenza da Trento e dirette agli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Linate e Milano Malpensa.



L’analisi condotta da FlixBus sui flussi di traffico in partenza e in arrivo a Trento indica, infatti, un incremento nel numero delle prenotazioni con partenza dalla città pari al 70% nel solo 2019.



Ed è proprio Milano la meta più ambita dai passeggeri trentini, complici la sua attrattività di polo culturale e il suo status di centro universitario chiave nel nord Italia.



Nel dettaglio, si alza la frequenza sui collegamenti giornalieri con lo scalo bergamasco di Orio al Serio, ora connesso fino a otto volte al giorno con tempi di percorrenza da circa 2 ore e prezzi da 9,99 €. Proprio sul segmento Trento-Orio al Serio si è registrato, nel solo 2019, un aumento delle richieste pari all’80%, con picchi nella stagione estiva e durante il periodo natalizio.



Raddoppiano inoltre i collegamenti con Linate, con l’aggiunta di una nuova corsa giornaliera e la possibilità, per i Trentini, di raggiungere lo scalo sia alle 10, la mattina, sia alle 17:10, la sera.



Anche lo scalo più grande della Lombardia, quello di Malpensa, può infine essere raggiunto in tutta comodità per mezzo di corse notturne che connettono il capoluogo trentino direttamente con il Terminal 1 (con arrivo alle 8:35) e con il Terminal 2 (con arrivo alle 8:45). Una soluzione, questa, particolarmente idonea a chi si appresta a prendere un volo intercontinentale.