Pioggia e neve abbondanti e venti forti in quota: la Protezione civile del Trentino ha emesso un messaggio mirato.



Tra venerdì 20 e domenica 22 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e a tratti intense con valori cumulati medi di 40 – 70 mm, con valori localmente superiori sui settori meridionali ed occidentali.



La fase più intensa è attesa nella serata di venerdì con l’intensificazione dei venti meridionali. Il limite delle nevicate, inizialmente a circa 2000 m, tenderà ad abbassarsi fino a circa 1600 m a Sudest e 1200 m a Nordovest, con valori intermedi sul resto del territorio.



Dopo un’attenuazione nella giornata di sabato, con ampie schiarite, è prevista una ripresa dei fenomeni tra la tarda serata e le prime ore di domenica; in questa fase le precipitazioni saranno deboli o moderate, con valori fino a 10 – 15 mm sui settori meridionali e con quota neve a circa 1000 m (localmente anche più in basso).