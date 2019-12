L’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ricorda che questi sono gli ultimi giorni per vaccinarsi contro l’influenza negli ambulatori dell’Apss di Cles, Pergine Valsugana, Pozza di Fassa, Riva Del Garda, Tione e Trento.

Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria sottolinea che la vaccinazione antinfluenzale è importante, salva vite umane ed è efficace per ridurre il rischio di malattia, di ospedalizzazione e di morte per influenza e invita le persone che non si sono ancora vaccinate a recarsi negli ambulatori dell’Azienda o dal proprio medico di famiglia per effettuarla.