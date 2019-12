Saranno destinate alle manutenzioni di impianti sportivi e strutture scolastiche e ai Comuni consorziati per acquisto e installazione di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche le risorse stanziate dal Bim dell’Adige per il 2020.

Il presidente Donato Preti ha sottoposto ai sindaci e ai delegati dei 113 comuni associati al Bim una proposta di ripartizione delle risorse che verranno inserite nel bilancio 2020.

Confermato il «Progetto Occupazione» promosso in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale e l’Agenzia del lavoro. Il piano straordinario di sostegno all’occupazione, che ha l’obiettivo di impiegare cittadini disoccupati in attività di servizi o in interventi nel verde, potrà contare su un budget di oltre 2,5 milioni di euro. Agli investimenti nelle strutture sportive e scolastiche dovrebbero essere destinati 3,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda la mobilità elettrica, invece, si tratta di un intervento già operativo poiché nella seduta assembleare del 29 luglio 2019, in sede di assestamento generale, era stata approvata una variazione al bilancio per l’esercizio 2019 con l’inserimento di 300.000 euro destinati a progetti di mobilità sostenibile. A questi se ne dovrebbero aggiungere ulteriori 500.000 sul bilancio 2020, distribuiti equamente nelle tre vallate di competenza.