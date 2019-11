Sarà il ministro per le pari opportunità e la famiglia della Repubblica italiana, Elena Bonetti, ad inaugurare l’ottava edizione del Festival della Famiglia, lunedì 2 dicembre a Trento. Un’ottava edizione che si preannuncia ricca di eventi, convegni e workshop, oltre 60 sono infatti gli appuntamenti, con un centinaio di relatori impegnati a confrontarsi su «Denatalità: emergenza demografica, culturale ed economica».

La cerimonia di apertura è in programma alle 14.30 al Teatro Sociale di Trento: in apertura gli interventi istituzionali del sindaco di Trento Alessandro Andreatta, del presidente del Forum nazionale delle Associazioni familiari Gigi De Palo, del rettore dell’Università Paolo Collini e dell’arcivescovo Lauro Tisi, moderati dal direttore dell’Adige Alberto Faustini; quindi l’intervento del ministro Bonetti.

Dopo il focus sul tema del Festival con Alessandro Rosina dell’Università Cattolica di Milano e Chiara Ludovica Comolli, dell’Université de Lausanne che parleranno di «Denatalità nel contesto nazionale ed europeo». In programma anche una tavola rotonda con Regina Maroncelli, presidente dell’Associazione europea della Famiglie numerose e con Manuela d’Alessandro, responsabile Unicef per i programma Comunità, Ospedali e Scuole «Amici dei Bambini», nonché Silvia Piani, assessore alle politiche per la famiglia e pari opportunità della Regione Lombardia. Le conclusioni saranno affidata al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Si ricorda che per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.festivaldellafamiglia.eu, si legge in una nota della Provincia di Trento.