Una gigantesca valanga si è abbattuta questa mattina dopo dopo le 10 su una frazione della Val Martello. Fortunatamente non si registrano vittime, ma 15 persone sono state evacuate dalle case interessate al fenomeno.

La val Martello attualmente è isolata. Come riferisce Rai Suedtirol, che si è messa in contatto con il sindaco Georg Altstaetter, la valanga ha leggermente danneggiato alcune case ma non ha provocato danni alle persone.

Sull'Alto Adige cotninua una bufera di neve che in alcune zone ha raggiunto o 70 centimetri. Scuole chiuse domani, lunedì 18 novembre, in tutta l’area e strade vietate alla circolazione, per un totale di 30 tra provinciali e statali.

GUARDA IL VIDEO