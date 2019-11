L'autostrada del Brennero informa che la carreggiata è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza: sull'autostrada nevica da 12 ore, e il peso della neve bagnata ha fatto cadere alcune linee elettriche della media tensione di alimentazione della ferrovia sull'A22.

L'entrata di Bressanone in direzione nord e l'entrata di Vipiteno in direzione sud sono chiuse al traffico dalle 11 di stamattina. «Viste le attuali condizioni stradali consigliamo di evitare viaggi non urgenti», è l'appello lanciato dalla Centrale viabilità di Bolzano.

Alle 9.41 gli operai di A22 hanno segnalato la presenza di un cavo di media tensione della ferrovia che causa notevoli rischi alla ciircolazione che è stata immediatamente bloccata. L'incidente è stato causato da alcuni alberi che sono caduti a causa del peso della neve, travolgendo un traliccio da cui si è staccato il cavo di media tensione. Sospesa anche la linea ferroviaria del Brennero.

Al momento le auto vengono fatte defluire da Autobrennero dai varchi e non si fanno entrare nuovi mezzi nel tratto interessato. Fortunatamente oggi i camiopn sono fermi per la festività.