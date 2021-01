Trentino Digitale, il nuovo direttore è  Mohammed Kussai Shahin

Un comunicato dell’Ufficio stampa ci informa che «Novità in arrivo per Trentino Digitale spa, la società provinciale che gestisce i servizi digitali per il sistema pubblico e le attività di interconnessione del Trentino. Nella seduta di oggi la Giunta provinciale ha preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione della Società, esprimendo condivisione sulla graduatoria proposta in merito alla figura del nuovo direttore generale. A seguito di ciò, il Consiglio di amministrazione - che si riunirà la settimana prossima - approverà formalmente il lavoro della Commissione procedendo all’assunzione del primo classificato, l’ingegner Mohammed Kussai Shahin, attuale direttore della divisione Software e Piattaforme di LEPIDA spa, l’in-house in materia di ICT della Regione Emilia Romagna.

La Giunta provinciale esprime soddisfazione per l’esito della procedura, che consente alla Società di dotarsi della figura più importante all’interno della macchina organizzativa, acquisendo un professionista di riconosciuta esperienza e competenza.

Con l’individuazione, anch’essa imminente, del nuovo direttore del personale, Trentino Digitale completerà un ulteriore tassello dell’organigramma, presupposto per rilanciare la propria attività a servizio del settore pubblico. Un’attività quanto mai strategica, come ha dimostrato questo periodo di pandemia, all’interno del quale la digitalizzazione della pubblica amministrazione trentina sta rappresentando un importante plusvalore per i cittadini, le famiglie, le imprese».