Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione tra Fca e Psa si chiamerà Stellantis., dal verbo latino stello che significa essere illuminato di stelle. "La scelta del nome segna un passo importante verso il completamento della fusione paritetica (50/50), come definita nel Combination Agreement del 18 dicembre 2019", sottolineano le due società.I nomi e i loghi preesistenti dei singoli marchi costitutivi del Gruppo (Fiat, Jeep, Chrysler, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Ds, Opel) rimarranno invariati. Il prossimo passo nel processo sarà la presentazione di un logo che, con il nome, definirà l'identità del nuovo Gruppo.

"Siamo fortemente convinti che questa fusione incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell'industria automobilistica oltre un secolo fa. Per noi è un onore e un privilegio far parte di questo progetto straordinario, grazie al quale ci accingiamo ad unire alcuni tra i più importanti marchi della storia dell'automobile sotto il nome di Stellantis che avrà un ruolo decisivo nel definire il futuro del nostro settore". Lo scrivono John Elkann e Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo.