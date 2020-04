Nella consueta conferenza stampa della task force anti Covid, Fugatti ha poi affrontato il tema della ripresa economica:



«Stiamo lavorando sul ddl sul sostegno economico, che andrà in giunta nei prossimi giorni. Ci saranno anche contributi a fondo perduto. Lavoriamo su degli scaglioni di reddito, sulla base del fatturato dell’anno precedente. Bisogna dimostrare di avere avuto delle perdite di ricavi a causa del Covid: in tal caso può arrivare un contributo, di qualche migliaia di euro, legato alla perdita di fatturato. A questo sarà possibile collegare anche contributi per pagare gli affitti delle attività economiche, o un credito di imposta per il proprietario dell’immobile che lo affitta».



«All’interno del ddl si parlerà di semplificazione burocratica e amministrativa: questo momento storico deve essere l’occasione giusta per semplificare. Questo si collega al tema della digitalizzazione della PA: qui bisogna investire e lavorare molto».