Riguarda anche i mille dipendenti di Autostrada del Brennero il nuovo contratto dei dipendenti delle società autostradali e dei trafori firmato dopo quasi un anno di trattative. L’accordo è stato sottoscritto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.



Con il nuovo contratto - sottolinea la Filt del Trentino - migliorano le condizioni salariali dei lavoratori, con un aumento a regime di 135 euro dei minimi tabellari sul livello C.



L’aumento verrà corrisposto in quattro tranche tra gennaio di quest’anno e gennaio del 2022. È prevista anche una una tantum di 500 euro, l’incremento del contributo per la previdenza complementare e, da dicembre 2021, 15 euro su Idr (importo differenziato della retribuzione).



Nel nuovo contratto si inserisce anche un protocollo sulla clausola sociale, che garantirà la continuità occupazionale e le medesime condizioni contrattuali nel caso di assegnazione di nuove concessioni.