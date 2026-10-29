Per un Comune, una Comunità di valle o un ente provinciale, la bolletta del gas non è soltanto una voce di spesa: è una variabile che incide sulla programmazione dei bilanci e sulla gestione quotidiana di scuole, uffici, palestre e sedi operative. È in questo quadro che si inserisce la Convenzione Consip Gas Naturale ID 2958, il cui Lotto 5, dedicato a Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, è stato aggiudicato a Energy Wave S.p.A., società del gruppo GETEC.

Per le Pubbliche Amministrazioni del territorio si apre così la possibilità di attivare una fornitura di gas naturale a prezzo variabile con spread fisso, per 12 o 24 mesi, nei limiti del quantitativo disponibile. La scelta della durata spetta all’ente, e l’opzione biennale offre un vantaggio concreto: garantisce maggiore continuità in una fase segnata da tensioni geopolitiche e da prezzi energetici mobili, ed evita di dover riavviare una nuova procedura di approvvigionamento dopo appena un anno. In entrambi i casi lo spread aggiudicato resta invariato, mentre il costo della materia prima segue il mercato e viene aggiornato ogni mese sulla base del PSV_DA, l’indice di riferimento all’ingrosso del gas naturale in Italia.

Alla fornitura si affiancano servizi pensati per chi gestisce molti punti di consumo: gli enti con almeno cinque utenze possono contare su report mensili sui consumi e sulla fatturazione aggregata, che restituisce una visione d’insieme più chiara delle diverse sedi, mentre la Convenzione prevede sconti specifici in caso di pagamento anticipato o addebito diretto e per le nuove amministrazioni aderenti in possesso dei requisiti.





COME SI ADERISCE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE ID 2958



Dall’ordine diretto alla fornitura: la procedura Consip passo dopo passo con Energy Wave

Aderire alla Convenzione significa contare su una gara già svolta. Consip, la centrale di acquisto nazionale interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette infatti a disposizione degli enti beni e servizi aggiudicati con procedura pubblica, risparmiando alle amministrazioni la costruzione da zero dell’intero iter: un risparmio di tempo e di lavoro che, per gli uffici tecnici e amministrativi dei piccoli e medi Comuni, ha un valore tutt’altro che trascurabile. Il ricorso agli strumenti Consip avviene nel rispetto degli obblighi e delle facoltà previsti per ciascuna tipologia di ente e di acquisto, riepilogati nella tabella sinottica consultabile sul portale AcquistinretePA.

È proprio su questa piattaforma che si svolge l’attivazione, attraverso l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA). Il Punto Ordinante, cioè il soggetto abilitato dall’ente a effettuare l’acquisto, individua il lotto territoriale, sceglie la durata, inserisce i dati delle utenze, verifica le quantità e trasmette l’ordine in forma digitale. In questa fase Energy Wave affianca gli uffici con un’assistenza mirata nella corretta preparazione dei dati e degli allegati, un aiuto particolarmente utile per le amministrazioni che gestiscono più sedi o punti di riconsegna.

Il risultato è una gestione del gas più semplice e programmabile, sostenuta da una procedura già strutturata. Chi volesse approfondire potrà incontrare Energy Wave alla 43ª Assemblea annuale ANCI, dal 25 al 27 novembre 2026 a Veronafiere, e al KEY - The Energy Transition Expo, dal 10 al 12 marzo 2027 al Rimini Expo Centre.

Link:

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