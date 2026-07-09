Admaiora e Graffiti, agenzia di Riva del Garda guidata dal CEO Luca Cattoi, avviano una partnership su due direttrici complementari: il rafforzamento del posizionamento del brand Admaiora e lo sviluppo di una nuova piattaforma tecnologica proprietaria basata su AI, Business Intelligence e gestione evoluta dei dati.

Sul fronte branding, Graffiti accompagnerà Admaiora nella costruzione di un’identità chiara e distintiva, all’interno di un mercato dove esistono player verticali specializzati ma nessun modello sovrapponibile. “Oggi la comunicazione deve diventare una leva strategica capace di rafforzare credibilità e valore percepito”, spiega Cattoi. “Stiamo costruendo un modello integrato di facilitazione strategica per professionisti, microimprese e PMI”, aggiunge Rauf Kallogjeri, founder e CEO di Admaiora.

Sul piano tecnologico, Graffiti svilupperà la nuova piattaforma SaaS proprietaria del gruppo, pensata per raccogliere ed elaborare informazioni strategiche a supporto delle decisioni, con integrazione di sistemi per l'acquisizione di dati di qualità in ambito economico finanziario, scoring e analisi destinati ad alimentare la Business Intelligence. “Le aziende che cresceranno saranno quelle capaci di trasformare i dati in valore”, afferma Kallogjeri.

Sui profili di governance dei dati, protezione delle informazioni e conformità normativa, il gruppo si avvarrà del supporto di LEXIA, con il team guidato dall’Avv. Aurora Agostini, per gli aspetti legali connessi alla protezione dei dati personali, alla data governance e alla compliance applicabile allo sviluppo della piattaforma.