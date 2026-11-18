TRENTO. Madonna di Campiglio è la destinazione alpina con il più alto livello di maturità digitale tra le cinque località analizzate dall’Alp Tech Maturity Index. Il territorio trentino conquista il primo posto con 83 punti su 100, davanti a Livigno (76), Castelrotto (69), Cortina d’Ampezzo (64) e Courmayeur (61).

I risultati sono stati presentati al Muse di Trento durante la prima giornata della 27ª edizione della Bitm, la Borsa internazionale del turismo montano, organizzata da Confesercenti e quest'anno dedicata al tema del digiturismo.

L'indice, sviluppato da Progetto Turismo in collaborazione con il professor Umberto Martini, ha preso in esame cinque ambiti: infrastrutture digitali, strumenti online a disposizione dei turisti, promozione delle destinazioni, gestione dei dati e sostenibilità. Madonna di Campiglio registra il risultato migliore in quattro dei cinque indicatori, mentre Livigno ottiene il punteggio più alto sul fronte della sostenibilità.

La valutazione complessiva delle cinque destinazioni raggiunge una media di 71 punti. Secondo Matteo Bonazza, direttore generale di Progetto Turismo, i risultati migliori riguardano la presenza digitale e la gestione condivisa dei dati. Le principali criticità emergono invece nella cosiddetta digital journey: non sempre è possibile prenotare online esperienze e servizi direttamente attraverso le piattaforme delle destinazioni, che spesso rimandano ai siti dei singoli operatori.

Nel corso dell'incontro è intervenuto anche Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, che ha richiamato l'importanza di mantenere centrale la componente umana nell'accoglienza turistica. La tecnologia, ha sottolineato, deve accompagnare le relazioni e le esperienze sul territorio, senza sostituirle.