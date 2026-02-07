MARMOLADA. Un distacco valanghivo ha interessato nel pomeriggio il versante trentino della Marmolada, in località Punta Rocca. L’allarme è scattato alle 16.16. Secondo le prime informazioni, l’evento avrebbe coinvolto almeno una persona. Le verifiche sono in corso e la situazione è seguita dalla centrale operativa di Trentino Emergenza.



Per le operazioni di ricerca è intervenuto l’elicottero Aiut Alpin, attivato per supportare il personale impegnato sul posto e per le verifiche in quota. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’esito dell’intervento.