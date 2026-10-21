RIVA DEL GARDA. Dieci anni di tentativi, sfide e difficoltà sulle montagne dell'Himalaya, tra imprese alpinistiche e decisioni difficili. Sarà François Cazzanelli il protagonista dell'incontro “La consapevolezza del limite”, in programma venerdì 23 ottobre alle 20.45 alla Sala della Comunità Alto Garda e Ledro. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Sat di Riva del Garda nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della sezione.

Nato ai piedi del Cervino, Cazzanelli è alpinista, guida alpina, istruttore nazionale ed elisoccorritore. Durante la serata presenterà il film “Kimshung – La montagna del destino”, che ripercorre un'avventura durata dieci anni nel cuore dell'Himalaya, segnata da numerosi tentativi e dalla necessità di confrontarsi continuamente con i propri limiti.

Dopo la proiezione, l'alpinista dialogherà con il pubblico sull'importanza di preparazione, esperienza e capacità di rinunciare. Un tema che riguarda non soltanto le grandi spedizioni, ma anche chi frequenta abitualmente i sentieri di montagna. L'incontro fa parte del ciclo “In montagna consapevoli”, con cui la Sat promuove una frequentazione dell'ambiente alpino basata su conoscenza, prudenza e sicurezza.