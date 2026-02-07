TRENTO. E' di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi Trentino. Il ferito grave recuperato a Bellamonte è deceduto all'ospedale S. Chiara di Trento dove era stato trasferito per le ferite riportate sotto la slavina.



La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. È intervenuto l'Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. In entrambi i casi si tratterebbe di escursionisti locali.