TRENTO. Un flop annunciato. Così Assoutenti bolla senza mezzi termini disagi e problemi che stanno caratterizzando la piattaforma di Dolomiti Superski riservata ai cittadini che intendono chiedere il rimborso degli skipass per le stagioni invernali 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

“Come avevamo previsto in tempi non sospetti la procedura per il riconoscimento dei rimborsi prevista dal consorzio e accettata dall’Antitrust sta creando enormi disagi agli utenti – spiega il presidente Gabriele Melluso – Tra code virtuali infinite, problemi tecnici, connessioni in tilt, migliaia di cittadini che da oggi hanno provato ad accedere ai fondi messi a disposizione non riescono a far valere il proprio diritto al rimborso”.

“Da subito avevamo contestato la modalità scelta da Dolomiti Superski per il riconoscimento degli indennizzi, sottolineando proprio come la procedura avrebbe creato problemi ai cittadini ed introdotto pesanti discriminazioni, avvantaggiando solo coloro che sarebbero riusciti ad accedere prima alla piattaforma – prosegue Melluso – Ora il rischio è che migliaia di italiani, pur avendo diritto al rimborso, rimarranno a mani vuote. Proprio per questo Assoutenti chiede di azzerare del tutto l’intera procedura avviata, e far ripartire le richieste di rimborso solo quando la piattaforma sarà in grado di garantire il servizio ai cittadini. Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere” – conclude il presidente di Assoutenti.